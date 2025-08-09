È un monologo il ritorno in campo di Jannik Sinner, a 27 giorni dal trionfo di Wimbledon. Il numero 1 al mondo, in quasi un’ora esatta di gioco (59’), supera con un doppio 6-1 il colombiano Daniel Galán e supera il secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati.

Nel primo set Sinner lascia le briciole all'avversario, che non può fare granché per arrestare il tennis del numero 1 al mondo. L'altoatesino si porta subito sul 5-0, con addirittura 4 game chiusi a 0, poi concede una minima reazione a Galán che fa 5-1 ma prende il definitivo 6-1 in appena 26' di gioco.

Non molto più equilibrato il secondo set. Sinner va avanti 2-0, Galán si riscatta nel terzo game col 2-1 ma la distanza fra i due è troppo evidente. Ancora un break del numero 1 al mondo vale il 4-1, poi il settimo game è un po’ più combattuto ma la chiusura a 30 completa il 6-1 6-1 e completa il match.

Sinner aveva battuto Galán anche nel 2021 in Coppa Davis, in due set, e a Wimbledon nel 2023 in tre.

