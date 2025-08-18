Jannik Sinner si è ritirato dalla finale del Masters 1000 di Cincinnati. Un malessere ha costretto l'altatesino al ritiro nel primo set quando era sotto 5-0 contro Carlos Alcaraz che vince il torneo.

La sfida tra il numero 1 e il numero 2 al mondo vede lo spagnolo vincere il torneo per l'abbandono del suo rivale: «Sono sceso in campo per il pubblico ma non ce la faccio. Mi sento troppo male, non posso muovermi», le parole dell’azzurro quando ha comunicato il ritiro. Subito Alcaraz si è avvicinato all'avversario per consolarlo, a conferma che al di là della rivalità tra i due c'è grande rispetto, e poi, sulla telecamera ha scritto “Sorry Jannik". Il numero 1 al mondo ha poi chiesto scusa al pubblico venuto per assistere alla finale di Cincinnati.

«Mi dispiace deludervi ma da ieri non mi sentivo bene, - le parole di Sinner alla premiazione, salutato dall'ovazione del pubblico - speravo di migliorare ma sono peggiorato. Mi dispiace tanto perché molti di voi oggi avevano altro da fare. Carlos, congratulazioni, non è il modo che volevi, ti auguro il meglio per il resto della stagione. Grazie al mio team per spingermi ogni giorno. Grazie per il sostegno e per aver capito la situazione. Mi dispiace deludervi, ma a volte capitano queste situazioni e bisogna saperle accettare. È stato uno dei tornei più caldi che io abbia mai giocato. Grazie per il sostegno e alle persone che sono venute. Un grazie anche agli arbitri e alle persone che lavorano dietro le quinte. Ci rivediamo l'anno prossimo...sperando di essere in una condizione migliore».

