Per il terzo anno di fila Jannik Sinner – che stasera attorno alle 22 ora italiana debutterà al Masters 1000 di Cincinnati contro Daniel Galán – ha scelto il "China Open", torneo ATP 500 che si gioca sul cemento di Pechino in contemporanea con il "500" di Tokyo.

Quest'anno il torneo è in programma da giovedì 25 settembre a mercoledì 1 ottobre. L'annuncio è arrivato dagli organizzatori, che sui social hanno postato un video di Sinner che conferma la sua partecipazione al torneo cinese: a Pechino, il tennista l'altoatesino ha un bilancio di 9 vittorie e 1 sconfitta.

Sinner ha vinto l'edizione del 2023 battendo in finale con due tie-break Daniil Medvedev, mentre ha perso in rimonta la finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz cedendo al tie-break del set decisivo.

