Jannik Sinner ha battuto Gabriel Diallo per 6-2 7-6(6) al torneo Masters 1000 di Cincinnati in un'ora e 52 minuti di gioco: si aggiudica così la qualificazione agli ottavi di finale.

La sfida è cominciata con oltre un'ora di ritardo, a causa di un blackout che ha costretto allo stop alcune partite precedenti. Fra queste quella tra Lorenzo Sonego e Taylor Fritz, che ha visto l'eliminazione dell'italiano sconfitto 7-6(4) 7-5.

Per Sinner successo non agevole in poco meno di due ore, quasi il doppio rispetto a quanto ci aveva messo sabato all’esordio contro Daniel Galán, che gli vale l'accesso agli ottavi: affronterà il francese Adrian Mannarino, che ha battuto 5-7 6-3 6-4 l'americano Tommy Paul.

