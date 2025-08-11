Esordio vincente per Jasmine Paolini e Sara Errani nel tabellone del doppio del Wta 1000 di Cincinnati.

Le azzurre, teste di serie del seeding e seconde nella Race to Ryadh (sono entrambe numero 5 nel ranking di specialità), hanno battuto 6-3 7-6 la coppia formata dalla serba Olga Danilović (numero 100 del ranking di doppio) e dalla russa Anastasia Potapova (numero 139).

Prossime avversarie la polacca Linette e la danese Tauson.

