La 17esima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Todi-CerGo Tennis Cup si arricchisce di nuovi nomi con l’annuncio delle wild card.

La competitiva entry list, guidata dal campione in carica Carlos Taberner, può vantare da oggi anche una folta e giovane batteria azzurra: saranno Lorenzo Carboni, Jacopo Vasamì e Pierluigi Basile ad avere accesso direttamente al tabellone principale dell'Atp Challenger 75 organizzato da Mef Tennis Events.

Nelle qualificazioni spazio anche ad Andrea De Marchi e Giorgio Tabacco, tra i primi a scendere in campo nella rassegna in programma da domani, domenica 10, a sabato 16 agosto sui campi del Tennis club Todi 1971.

© Riproduzione riservata