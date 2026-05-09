Jasmine Paolini out al terzo turno degli Internazionali d’Italia. L’azzurra, campionessa in carica del torneo femminile al Foro Italico, è stata sconfitta dalla belga Elise Mertens in tre set con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 41.

Paolini ha avuto tre match point nel secondo set, annullati da Mertens che al prossimo turno affronterà la vincente del match tra Golubic e Andreeva.

«Io lo spero di tornare ai livelli di prima, ma nella partita di oggi al di là del risultato per cui mi dispiace, ci sono stati momenti dove ero competitiva e mi

sono sentita bene in campo. Poi bisogna essere solidi e freddi nei momenti importanti. Ora spero di non cadere nel negativo», ha detto Paolini dopo il ko, che gli costerà l’uscita dalla top 10 del ranking Wta.

(Unioneonline)

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