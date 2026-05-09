Jannik Sinner batte Sebastian Ofner all'esordio agli Internazionali d’Italia. Sulla terra rossa del Foro italico di Roma l'altoatesino si è imposto sull'austriaco in due set, col punteggio di 6-3, 6-4 nel secondo turno del torneo. L'azzurro attende ora il vincente della sfida tra Alexei Popyrin e Jakub Mensik.

«Per noi italiani questo è sempre uno dei tornei più importanti dell'anno. Le prime partite sono sempre più complicate, sono contento di essere qui e l'obbiettivo è andare il più lontano possibile. Ora c'è da alzare il livello», ha detto Sinner dopo la vittoria. Aggiungendo: «Lo scorso è stato un anno incredibile e anche questo sto giocando bene: la cosa più importante è essere felice in campo e grazie al pubblico è più semplice».

(Unioneonline)

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