Binaghi: «Presto il grande tennis di nuovo a Cagliari, diventerà un appuntamento fisso»Bisogna attendere la fine dei lavori di ristrutturazione al club di Monte Urpinu, il presidente della Fitp conta di ripartire già quest’anno con il Sardegna Open
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il desiderio è un italiano che torni a vincere a Roma 50 anni dopo Adriano Panatta. L’obiettivo è riportare il grande tennis a Cagliari già quest’anno.
Angelo Binaghi parla a margine della presentazione delle regate preliminari dell’America’s Cup in programma a Cagliari a maggio e annuncia che nel 2026 potrebbe tornare il Challenger nel capoluogo sardo: «Se tutto procede come ci auguriamo con i lavori di ristrutturazione del Tennis Club, la settimana prima di Roma, a Cagliari ci sarà il Challenger. Speriamo nelle prossime settimane di poter lanciare la notizia e di riprendere finalmente questa storia del Challenger di Cagliari che è iniziata qualche anno fa e che nella nostra testa deve diventare un appuntamento fisso, ogni anno, del tennis italiano e mondiale».
Nato nel 2020 al Forte Village come Atp 250, il Sardegna Open si è fermato nel 2022 con il ripristino del normale calendario tennistico post Covid ed è tornato nel 2023, come Challenger 175 sui campi di Monte Urpinu. Ora, dopo un anno di stop l’obiettivo è renderlo un appuntamento fisso quando saranno terminati i lavori di ristrutturazione nel tennis club.
Cagliari a parte, da domenica con l’inizio degli Australian Open entra nel vivo la nuova stagione tennistica, che per l’Italia promette benissimo: «Si dice che non c'è due senza tre, è successo in Coppa Davis, ora speriamo che Jannik riconquisti gli Australian Open», è l’auspicio del presidente della Fitp.
Che anno sarà per i colori azzurri? «Il 2026 ci vede, per lo meno dal punto di vista delle classifiche, sia individuali che a squadre, partire più forti che mai. Perché non c'è solo Sinner c'è Musetti numero 5 al mondo, che insomma nessuno ne parla perché oramai quando hai il numero uno, avere anche il numero 5 sembra poco; ma se ce l'avessero detto dieci anni fa saremmo rimasti a bocca aperta. Ci sono Cobolli, Darderi, ci sono le ragazze, la Cocciaretto oggi in finale a Hobart, la Paolini numero 7, ci sono le coppie di doppio che sono ai vertici mondiali. Le incognite sono sempre tante, perché il tennis è uno sport universale ad altissima competizione e hai sempre di fronte tanti avversari che ti vogliono far morire, però noi siamo oramai un sistema solido, avviato, riconosciuto come il migliore al mondo e quindi per quanto ci siano tutte le incognite che ci sono all'inizio di una stagione così intensa e lunga come quella del tennis mondiale, noi siamo forti e partiamo quest'anno più forti che mai. Siamo fiduciosi che sarà un altro anno di grandi successi per il tennis italiano».
(Unioneonline)