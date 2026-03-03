Amministrative, anche Elmas al voto: «Ma il Campo Largo resta il modello per la primavera»
Nessun ripensamento dall'ormai ex sindaca di Elmas, Maria Laura Orru' e trascorsi i 20 giorni dimissioni confermate. Elmas dunque si aggiunge all'elenco dei comuni sardi al voto, forse il 7 e 8 giugno, 15 giorni dopo le amministrative nazionali. Spaccatura tutta a sinistra pare comunque localizzata in laguna. Il Campo Largo rimane, infatti, il modello da riproporre in primavera, salvo eccezioni particolari. Vengono esclusi, fin da ora, effetti sugli equilibri regionali.
MARIA LAURA ORRÙ EX SINDACA DI ELMAS
EFISIO DE MURU SEGRETARIO PROVINCIALE PD - CAGLIARI