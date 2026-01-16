Ora è ufficiale: dal 21 al 24 maggio Cagliari e il suo Golfo daranno il via ufficiale all'avventura di Luna Rossa nella 38esima America's Cup, il trofeo sportivo più antico del mondo che culminerà con le regate della Luis Vuitton Cup la prossima primavera a Napoli.

Cinque i team finora iscritti, che parteciperanno ciascuno con due imbarcazioni AC40 monotipo foiling, una delle quali dedicata a equipaggi formati da donne e giovani velisti. Oltre a Luna Rossa, i detentori di New Zealand, Alinghi (Svizzera), Athena (Gran Bretagna), K-Challange (Francia).

«Siamo orgogliosi non solo di poter ospitare l'America's Cup in Italia, a Napoli, ma che il viaggio inizi già a maggio nelle acque di Cagliari, una scelta non scontata che ci ripaga del grande impegno profuso», le parole del ministro dello sport, Andrea Abodi, questa mattina a Cagliari.

«Cagliari è un luogo iconico per il movimento velico, è la casa di Luna Rossa. Questa scelta è la conferma del riconoscimento della tradizione velica italiana e offre la possibilità di promuovere e far crescere ulteriormente l'apprezzamento nei confronti di questo sport affascinante, ispirando anche le nuove generazioni, oltre a dare ulteriore impulso al turismo di questa meravigliosa regione. L'Italia sarà di nuovo al centro del mondo, da protagonista attraverso lo sport e gli eventi internazionali».

Nelle prime giornate di gara, dal 21 maggio, i cinque team finora iscritti si sfideranno in una serie di regate di flotta, al termine delle quali i primi due in classifica si sfideranno nella finale secca che determinerà il vincitore.

Proprio nel Golfo degli Angeli, dunque, la prima vera occasione per le imbarcazioni in gara di confrontarsi e valutare le prestazioni in vista della Louis Vuitton Cup del 2027.

«Un mezzo miracolo non solo averla portata a Cagliari ma aver tenuto riservata la notizia per otto mesi di trattative davvero complesse».

L’assessore al Turismo Franco Cuccureddu e la presidente della Regione Alessandra Todde esultano poco prima della conferenza stampa per annunciare ufficialmente che sarà in Sardegna la prima regata preliminare della 38esima America’s Cup, che assegnerà il titolo a Napoli nel luglio 2027.

Per Todde la dimostrazione che la Sardegna può essere «protagonista nel mondo sportivo». Sarà «una vetrina eccezionale che proietterà la Sardegna all'interno di un contesto internazionale, uno dei più importanti. Noi possiamo reggere questo tipo di competizioni e possiamo farlo a testa alta: questa è un'occasione per dirlo a tutto il mondo».

© Riproduzione riservata