la decisione
06 settembre 2025 alle 22:59
Tamberi: «Vado ai mondiali, ci vediamo a Tokyo»L’olimpionico del salto in alto scioglie le riserve: «Scelta dopo difficoltà e dubbi»
«Finché sarò un professionista dovrò fare delle scelte da professionista. Quindi ci vediamo a Tokyo, sperando che ne valga la pena».
Gianmarco Tamberi ha sciolto al riserva annunciando che parteciperà ai mondiali di atletica al via dal 13 settembre nella capitale giapponese.
L'olimpionico del salto in alto, appena diventato papà, con un video sul suo canale You Tube ha raccontato la scelta «arrivata dopo tante difficoltà e dubbi».
