Sfida d’alta classifica per l’Amatori Rugby Capoterra, che domani pomeriggio (calcio d’inizio alle 14:30) ospiterà il Sondrio Rugby in quello che si preannuncia come uno dei big match di giornata in Serie B.

I giallorossi arrivano all’appuntamento con il morale alle stelle dopo il convincente 14-35 ottenuto sul campo del Varese, successo che li ha portati in vetta alla classifica insieme al Cus Genova, entrambi a quota 10 punti. Subito dietro, con una sola lunghezza di ritardo, ecco il Sondrio, reduce da due vittorie consecutive contro Rho e Cernusco. In palio ci sono punti pesanti e, forse, un primo segnale sulle gerarchie del campionato.

Un duello che mancava da sei anni, Capoterra e Sondrio non si affrontano dal novembre 2019, quando i lombardi si imposero in casa 31-12. L’ultimo precedente in Sardegna risale invece all’ottobre 2018, con un trionfo netto dei giallorossi per 61-17.

Il successo di Varese ha confermato i progressi del Capoterra e la settimana di allenamenti è stata intensa, con un focus mirato sulla fase difensiva, sia collettiva che individuale, per limare qualche imprecisione vista in Lombardia.

Il coach Ambus nota un atteggiamento giusto, ma pretende ancora più concentrazione, pensa che sia presto per fare analisi definitive, ma il rendimento finora è buono. Sul Sondrio, il tecnico non ha dubbi, pensa che sia una squadra solida, con grande spirito.

Buone notizie dall’infermeria: Wilson, Brui e Aru , fermi la scorsa settimana per piccoli problemi fisici, sono pienamente recuperati. Dovrebbero essere tutti a disposizione, conferma Ambus, che poi spiega come il pubblico di Capoterra sia l’uomo in più.

Il Comunale si prepara alla battaglia, in palio c’è la vetta della Serie B e la possibilità di proseguire una striscia positiva che, dalle parti di Capoterra, fa sognare in grande.

