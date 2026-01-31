Seconda trasferta milanese per l'Amatori Alghero, che nella decima giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A, gioca in casa del Rugby Milano.

I ragazzi di coach Marco Anversa sono quinti in classifica, dopo la vittoria per 29-25 sul campo dell'Amatori&Union Milano.

Gli avversari hanno otto punti di vantaggio, ma sono reduci dal 34-33 subito a domicilio nel derby contro il Cus, che li ha superati facendoli scivolare dal terzo al quarto posto.

L'appuntamento è al Campo Curioni, alle ore 14.30. Dirigerà l'incontro il signor Antonio Santocono di Ragusa.

© Riproduzione riservata