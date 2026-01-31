La Lega calcio serie A ha definito la programmazione della 25/a e 26/a giornata di campionato, con anticipi e posticipi

25/a giornata (dal 13 al 16 febbraio)

PISA-MILAN venerdì 13 ore 20.45 (Dazn)

COMO-FIORENTINA sabato 14 ore 15 (Dazn)

LAZIO-ATALANTA sabato 14 ore 18 (Dazn)

INTER-JUVENTUS sabato 14 ore 20.45 (Dazn-Sky)

UDINESE-SASSUOLO domenica 15 ore 12.30 (Dazn)

CREMONESE-GENOA domenica 15 ore 15 (Dazn)

PARMA-VERONA domenica 15 ore 15 (Dazn)

TORINO-BOLOGNA domenica 15 ore 18 (Dazn-Sky)

NAPOLI-ROMA domenica 15 ore 20.45 (Dazn)

CAGLIARI-LECCE lunedì 16 ore 20.45 (Dazn-Sky)

26/a giornata (dal 20 al 23 febbraio)

SASSUOLO-VERONA venerdì 20 ore 20.45 (Dazn)

JUVENTUS-COMO sabato 21 ore 15 (Dazn)

LECCE-INTER sabato 21 ore 18 (Dazn)

CAGLIARI-LAZIO sabato 21 ore 20.45 (Dazn-Sky)

GENOA-TORINO domenica 22 ore 12.30 (Dazn)

ATALANTA-NAPOLI domenica 22 ore 15 (Dazn)

MILAN-PARMA domenica 22 ore 18 (Dazn-Sky)

ROMA-CREMONESE domenica 22 ore 20.45 (Dazn)

FIORENTINA-PISA lunedì 23 ore 18.30 (Dazn)

BOLOGNA-UDINESE lunedì 23 ore 20.45 (Dazn-Sky).

(Unioneonline)

