Cagliari, date e orari delle sfide con Lecce e LazioLa Lega definisce il calendario di anticipi e posticipi delle giornate 25 e 26
La Lega calcio serie A ha definito la programmazione della 25/a e 26/a giornata di campionato, con anticipi e posticipi
25/a giornata (dal 13 al 16 febbraio)
PISA-MILAN venerdì 13 ore 20.45 (Dazn)
COMO-FIORENTINA sabato 14 ore 15 (Dazn)
LAZIO-ATALANTA sabato 14 ore 18 (Dazn)
INTER-JUVENTUS sabato 14 ore 20.45 (Dazn-Sky)
UDINESE-SASSUOLO domenica 15 ore 12.30 (Dazn)
CREMONESE-GENOA domenica 15 ore 15 (Dazn)
PARMA-VERONA domenica 15 ore 15 (Dazn)
TORINO-BOLOGNA domenica 15 ore 18 (Dazn-Sky)
NAPOLI-ROMA domenica 15 ore 20.45 (Dazn)
CAGLIARI-LECCE lunedì 16 ore 20.45 (Dazn-Sky)
26/a giornata (dal 20 al 23 febbraio)
SASSUOLO-VERONA venerdì 20 ore 20.45 (Dazn)
JUVENTUS-COMO sabato 21 ore 15 (Dazn)
LECCE-INTER sabato 21 ore 18 (Dazn)
CAGLIARI-LAZIO sabato 21 ore 20.45 (Dazn-Sky)
GENOA-TORINO domenica 22 ore 12.30 (Dazn)
ATALANTA-NAPOLI domenica 22 ore 15 (Dazn)
MILAN-PARMA domenica 22 ore 18 (Dazn-Sky)
ROMA-CREMONESE domenica 22 ore 20.45 (Dazn)
FIORENTINA-PISA lunedì 23 ore 18.30 (Dazn)
BOLOGNA-UDINESE lunedì 23 ore 20.45 (Dazn-Sky).
(Unioneonline)