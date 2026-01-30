Con due acquisti utilizzabili su tre, il difensore Baldi e l'attaccante Sorrentino, la Torres ha qualche arma in più per sopperire alle squalifiche del centrocampista Giorico e del centravanti Musso, assenti nella trasferta di Terni.

Quella di domenica sul campo della Ternana è l'ennesima opportunità per fare punti: meglio una vittoria che non un pareggio, poco produttivo per uscire dalla zona playout. Il tecnico Alfonso Greco spiega: "Contro la Ternana servirà una prestazione importante per vincere. Loro sono in un buon momento e si sono pure rinforzati nel mercato di gennaio, ma noi dobbiamo cercare di fare punti dappertutto".

Le buone condizioni del campo umbro possono aiutare il gioco della Torres: "Accade quiasi sempre in trasfera. Noi cerchiamo il possesso palla e di fare calcio, cosa più facile quando le condizioni del terreno sono buone e non a caso anche in passato molte prestazioni di valore le abbiamo fatte in trasferta".

© Riproduzione riservata