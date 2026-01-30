Il Cagliari Calcio annuncia la cessione del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Matteo Prati al Torino con la formula del prestito sino al 30 giugno 2026 con diritto di riscatto.

Arrivato in Sardegna nell’estate 2023, Prati ha contribuito al raggiungimento delle ultime due salvezze in Serie A. Nella sua prima stagione in rossoblù è sceso in campo 26 volte, segnando un gol e fornendo un assist: particolarmente importante la rete a Reggio Emilia che ha aperto le marcature nel 2-0 contro il Sassuolo, decisivo per la matematica salvezza.

Nella stagione 2024/2025 ha collezionato 14 presenze tra campionato e Coppa Italia con un assist; in quella in corso ha giocato 22 gare, in gol nella trasferta di Torino al cospetto dei granata.

