Si apre oggi con Lazio-Genoa e si chiude martedì 3 febbraio con Bologna-Milan la 23esima giornata del campionato di Serie A.

Di seguito l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 30 gennaio

Lazio-Genoa 3-2 (56’ Pedro su rig, 62’ Taylor, 67’ Malinovskyji su rig., 75’ Vitinha, 90’+10’ Cataldi su rig.)

Sabato 31 gennaio

Pisa-Sassuolo ore 15

Napoli-Fiorentina ore 18

Cagliari-Hellas Verona ore 20.45

Domenica 1 febbraio

Torino-Lecce ore 12.30

Como-Atalanta ore 15

Cremonese-Inter ore 18

Parma-Juventus ore 20.45

Lunedì 2 febbraio

Udinese-Roma ore 20.45

Martedì 3 febbraio

Bologna-Milan ore 20.45

Classifica

Inter 52

Milan 47

Napoli 43

Roma 43

Juventus 42

Como 40

Atalanta 35

Lazio 32

Bologna 30

Udinese 29

Sassuolo 26

Cagliari 25

Genoa 23

Cremonese 23

Parma 23

Torino 23

Lecce 18

Fiorentina 17

Pisa 14

Verona 14

