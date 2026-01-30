La Lazio acciuffa la vittoria al 100’: Cataldi non sbaglia su rigore, contro il Genoa finisce 3-2Le partite della ventitreesima giornata con risultati, marcatori e classifica
Si apre oggi con Lazio-Genoa e si chiude martedì 3 febbraio con Bologna-Milan la 23esima giornata del campionato di Serie A.
Di seguito l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 30 gennaio
Lazio-Genoa 3-2 (56’ Pedro su rig, 62’ Taylor, 67’ Malinovskyji su rig., 75’ Vitinha, 90’+10’ Cataldi su rig.)
Sabato 31 gennaio
Pisa-Sassuolo ore 15
Napoli-Fiorentina ore 18
Cagliari-Hellas Verona ore 20.45
Domenica 1 febbraio
Torino-Lecce ore 12.30
Como-Atalanta ore 15
Cremonese-Inter ore 18
Parma-Juventus ore 20.45
Lunedì 2 febbraio
Udinese-Roma ore 20.45
Martedì 3 febbraio
Bologna-Milan ore 20.45
Classifica
Inter 52
Milan 47
Napoli 43
Roma 43
Juventus 42
Como 40
Atalanta 35
Lazio 32
Bologna 30
Udinese 29
Sassuolo 26
Cagliari 25
Genoa 23
Cremonese 23
Parma 23
Torino 23
Lecce 18
Fiorentina 17
Pisa 14
Verona 14
(Unioneonline)