Dopo lo stop interno contro la capolista Matelica, il Cus Cagliari è chiamato a una pronta reazione.

Domenica pomeriggio (ore 16) la formazione universitaria farà visita alla Virtus Eirene Ragusa, sul parquet del PalaMinardi, in una delle trasferte più impegnative del Girone B di Serie A2 Femminile.

La sconfitta dell’ultimo turno non cancella quanto di positivo mostrato dalle cagliaritane all’inizio del girone di ritorno, aperto con due vittorie consecutive che avevano restituito fiducia e slancio all’ambiente.

Il confronto con Matelica ha evidenziato il divario con una delle squadre di riferimento del campionato, ma il calendario propone subito un nuovo test di alto livello, utile per valutare consistenza e maturità del gruppo.

Ragusa rappresenta un banco di prova significativo. Le siciliane, reduci da un convincente successo esterno sul campo di Bolzano, occupano il quarto posto in classifica, appaiate a Umbertide, e restano pienamente inserite nella lotta per le posizioni di vertice. Nonostante l’assenza di Stroscio, Ragusa può contare su un organico profondo ed equilibrato, con soluzioni efficaci sia sul perimetro sia nel gioco interno.

Per il Cus sarà fondamentale l’approccio alla gara, così come la capacità di reggere l’intensità fisica e tecnica delle avversarie lungo tutto l’arco dei quaranta minuti.

© Riproduzione riservata