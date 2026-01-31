Il campionato del Santa Teresa riprende con una trasferta molto impegnativa: domani, a partire dalle 14.30, la squadra di Fabio Levacovich affronterà la Nuorese al Frogheri nel match della 4ª giornata di ritorno del torneo di Eccellenza. E non sarà una passeggiata.

Se i biancocelesti sono in serie positiva da cinque turni, i verdeazzurri, quarti in classifica e imbattuti in casa, vengono da due sconfitte, ciò che li renderà più agguerriti che mai. All’andata i barbaricini si imposero al Buoncammino 3-2 con una rimonta clamorosa, ma da allora il Santa Teresa è cambiato molto, come dimostrano anche i risultati che hanno permesso ai galluresi di risalire dall’ultimo al decimo posto.

Nelle ultime gare alcune defezioni si sono fatte sentire, soprattutto a centrocampo, dove la società è intervenuta ingaggiando Luiz Felipe Del Vecchio, ufficializzato ieri, ma la sosta per la finale di Coppa Italia è servita a recuperare qualche giocatore. L’entusiasmo per il buon momento e la voglia di allungare la striscia positiva per allontanarsi con decisione dalla zona retrocessione faranno il resto.

Nuorese-Santa Teresa sarà diretta dall’arbitro Gabriele Sari della sezione di Alghero (assistenti Nicola Deriu di Oristano e Augusto Giovanni Scanu di Sassari).

© Riproduzione riservata