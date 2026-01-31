Poteva essere la partita dell'inserimento in zona playoff, ma il Latte Dolce perde all'inglese sul campo della Flaminia Civitacastellana (2-0) che così sorpassa la squadra sassarese e raggiunge momentaneamente il quinto posto, in attesa delle rimanenti partite che si giocheranno domani.

Colpita praticamente a freddo dopo 4' dalla rete dell'attaccante Tascini, la formazione allenata da Fini ha cercato di rimettere in equilibrio la partita ma senza riuscirci e anzi in chiusura di partita, all'82', il trequartista Sirbu ha realizzato la rete della sicurezza per i padroni di casa.

Da segnalare che nei minuti finali è entrato il centrocampista Belloi, classe 2007 prelevato in prestito dalla Torres.

