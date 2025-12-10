Aggancio in vetta nella classifica dei migliori del girone A di Promozione. Nella 14ª giornata il centrocampista del Selargius, Alberto Usai, ha ottenuto l’undicesimo voto, raggiungendo così l’attaccante del Terralba, Andrea Sanna. Appena un punto dietro si trovano ben sei calciatori. Con il voto dell’ultimo turno salgono infatti a quota dieci Mirco Carboni (Castiadas) e Andrea Girseni (Freccia Parte Montis), che raggiungono Edoardo Sedda (Ovodda), Marco Gianoli (Tharros), Samuele Mastropietro (Vecchio Borgo Sant’Elia) e Gino Noli (Tonara), questi ultimi quattro rimasti senza voto nell’ultima giornata. Avanzano a nove punti Emanuele Nenna (Calcio Pirri) e Daniele Santilli (Vecchio Borgo Sant’Elia).

Nel girone B, si riporta al comando in solitaria Federico Pireddu del Li Punti grazie all’undicesimo voto ottenuto nel match contro l’Usinese. Scivola al secondo posto Juan Vera Rubio (Macomerese), fermo a quota dieci e raggiunto da Edoardo Donati dell’Arzachena. Salgono a nove punti Domenico Saba (Bonorva), Giovanni Moroni (Castelsardo), Santiago Mateucci (Coghinas) e Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista).

GIRONE A

11 PUNTI: Alberto Usai (Selargius); Andrea Sanna (Terralba Bellu).

10 PUNTI: Mirco Carboni (Castiadas); Andrea Girseni (Freccia P.M.); Edoardo Sedda (Ovodda); Marco Gianoli (Tharros); Gino Noli (Tonara); Samuele Mastropietro (V. Borgo S. Elia).

9 PUNTI: Emanuele Nenna (Calcio Pirri); Matteo Mandis (Freccia P.M.); Daniele Santilli (V. Borgo S. Elia).

8 PUNTI: Santiago Pendin (Baunese); Gian Marco Trogu (Tonara); Michel Milia (Uta 2020); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).

7 PUNTI: Paolo Atzeni e Daniele Orro (Arborea); Giacomo Caddeo (Atl. Cagliari); Matheus Leite Mendes (Baunese); Lorenzo Camba (Cus Cagliari); Francesco Piras (Freccia P.M.); Angelo Marci e Abdoulaye Mboup (Guspini); Daniel Bilea (Ovodda); Gianluca Reginato (Selargius); Nicola Orrù (Tharros); Raffaele Picciau (Uta 2020).

6 PUNTI: Manuel Littera (Atl. Cagliari); Matteo Civile (Calcio Pirri); Roberto Serra (Cannonau Jerzu); Fabio Fredrich (Castiadas); Ezequiel Cordoba (Guspini); Agustin Acosta (Tonara); Fabrizio Casu (Uta 2020); Matteo Atzei, Stefano Demurtas e Gianmarco Paulis (Villacidrese).

GIRONE B

11 PUNTI: Federico Pireddu (Li Punti).

10 PUNTI: Edoardo Donati (Arzachena); Juan Vera Rubio (Macomerese).

9 PUNTI: Danilo Bonacquisti (Arzachena); Domenico Saba (Bonorva); Giovanni Moroni (Castelsardo); Santiago Mateucci (Coghinas); Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista 3, Atl. Bono 6).

8 PUNTI: Diego Barboza (Alghero); Predrag Radovanovic (Coghinas); Andrea Luciano Matzuzi (Ghilarza); Paolo Tuccio (Li Punti); Luca Barone (Luogosanto); Nahuel Mendez (Ozierese); Oscar Kevin Foddai (Thiesi); Manuel Rodriguez (Tuttavista).

7 PUNTI: Alessio Fadda (Alghero); Gavino Molozzu (Atletico Bono); Samuele Pinna (Bonorva); Claudio Fadda e Santino Juan Viale Bruera (Bosa); Mattia Asara (Castelsardo); Andrea Zinellu (Li Punti); Marcelo Gavim Bruno e Patryk Maetusz Królczyk (Macomerese); Ignacio Marroquin (Stintino); Luca Olianas (Thiesi); Victory Igene (Usinese).

6 PUNTI: Augusto Bonivardi (Arzachena); Francesco Mannoni (Bonorva); Samuele Rais (Campanedda); Agustin Meli (Coghinas); Dramane Cissè, Massimo Cosseddu e Antonio Mossa (Luogosanto); Antonio Fantasia e Gonzalo Ferro (Ozierese); Giuseppe Pitruzzello (San Giorgio P.); Roberto Sanna (Tuttavista); Cristian Irde (Usinese).

