La scherma italiana torna sul podio delle Olimpiadi di Parigi con Filippo Macchi che, a un passo dal trionfo, si aggiudica la medaglia d'argento nel fioretto uomini.

Il 22enne pisano ha perso 15-14 con il rappresentante di Hong Kong Long Ka Cheung. Un incontro molto teso e intenso, concluso con la stoccata contestata finale dell’avversario.

Per l’azzurro quella di stasera è stata comunque un’impresa degna di nota, dopo aver domato in semifinale l’americano Nick Itkin. Per l’Italia è l’ottava medaglia olimpica.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata