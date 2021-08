La Sardegna a caccia di medaglie anche ai Giochi paralimpici che si terranno a Tokyo fino al 5 settembre.

Tre gli alfieri isolani a caccia di un podio: Sara Desini (sitting volley) e Rita Cuccuru e Giovanni Achenza in lizza nel triathlon.

Desini, schiacciatrice di Olbia con origini di San Teodoro, gioca a Modena. La nazionale femminile è una delle favorite del torneo: la squadra azzurra punta decisamente al podio. Esordio il 27 agosto alla Makuhari Messe Hall A.

Il 29 agosto scenderanno in pista invece Rita Cuccuru – nata in Germania e residente in Emilia, ma di chiare origini sarde (precisamente di Uri) – e anche anche Giovanni Achenza, bronzo a Rio de Janeiro, originario di Oschiri.

