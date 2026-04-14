Golfo Aranci ospiterà la coppa del mondo di nuoto in acque libere. La manifestazione è in programma l’1 e il 2 maggio.

Gli atleti che parteciperanno alla 10 chilometri saranno in tutto 136 (77 uomini e 59 donne), 23 in più rispetto alla precedente edizione e in rappresentanza di 26 nazioni.

Nella competizione maschile grande attesa per Greg Paltrinieri. Ha cominciato la Coppa con un settimo posto in Egitto. Meglio di lui ha fatto Domenico Acerenza, giunto terzo. A Soma Bay Marcello Guidi è invece giunto sesto.

Tra i favoriti il tedesco Florian Wellbrock che su questa distanza vanta un oro alle olimpiadi di Tokio 2020, tre ori ai mondiali (Singapore 2025, Fukuoka 2023, Gwanju 2019) e ha trionfato nella prima tappa egiziana davanti all'ungherese David Betlehem. La lista dei favoriti comprende pure Kristóf Rasovszky, oro alle olimpiadi di Parigi 2024, ai mondiali di Doha 2024 e agli Europei croati di Cittavecchia 2025.

Tra le donne attenzione alla fiorentina Ginevra Taddeucci. La sua leadership può essere insidiata dall'australiana Moesha Johnson, vittoriosa nella prima tappa, che a Singapore 2025, ha vinto sia sui 5 chilometri sia sui 10, mentre a Parigi 2024 ha conquistato l'argento.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata