È fissata per domani in Consiglio regionale la seduta con la presidente della Regione Alessandra Todde, e assessora ad interim alla sanità, che riferirà sulla situazione del sistema sanitario sardo. A sollecitare l’incontro, l'11 marzo scorso, erano stati i gruppi del centrodestra in polemica con la gestione della governatrice, anche dopo il caos sulle nomine dei vertici delle aziende sanitarie e i malumori interni con il Pd nella coalizione di maggioranza.

La seduta straordinaria, secondo il regolamento dell'Assemblea, avrebbe dovuto tenersi entro dieci giorni dalla richiesta ma la pausa pasquale ha fatto slittare i tempi.

All’ordine del giorno poi diverse mozioni, compresa quella sul tema dell'abbattimento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco nel trasporto aereo al fine di favorire lo sviluppo del turismo in Sardegna presentata dal capogruppo di Fdi Paolo Truzzu. O quella del capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca sull'attuazione del principio di insularità per le merci e l'urgenza di misure strutturali di continuità territoriale per il loro trasporto.

Sarà anche esaminata la richiesta, già presentata pubblicamente lo scorso gennaio dal gruppo Uniti per Todde, per istituire una commissione consiliare permanente di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della criminalità organizzata, delle infiltrazioni mafiose e della corruzione.

Al lavoro questa settimana nel palazzo di via Roma, anche le commissioni: tra gli appuntamenti attesi, in quarta commissione, le due proposte di legge 195 e 196 che puntano a modificare la legge 4 del febbraio scorso sul Trenino verde che nei giorni scorsi è stata impugnata dal governo davanti alla Corte Costituzionale.

(Unioneonline)

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