«Se tornerò ad arbitrare? Assolutamente sì. Non ho mai pensato di mollare, sarebbe far vincere la violenza. La mia passione è arbitrare e lo farò finché potrò». Così Valentina, la giovane arbitra 17enne, aggredita durante la partita Nuova La Salle-Gioventù Sarroch, Under 17 sarda, il 28 febbraio scorso.

Alla giovane – che ha rimediato 45 giorni di prognosi - è stato assegnato un riconoscimento speciale durante la cerimonia del Premio Bearzot al Salone del Coni.

«Io penso – ha aggiunto Valentina – ad andare dritta per la mia strada, a migliorare per tornare in campo. Il mio obiettivo è solo quello».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata