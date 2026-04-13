L’arbitra sarda 17enne aggredita a febbraio: «Torno in campo per non far vincere la violenza»Alla giovane è stato assegnato un riconoscimento a margine della cerimonia per il Premio Bearzot al Salone del Coni
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«Se tornerò ad arbitrare? Assolutamente sì. Non ho mai pensato di mollare, sarebbe far vincere la violenza. La mia passione è arbitrare e lo farò finché potrò». Così Valentina, la giovane arbitra 17enne, aggredita durante la partita Nuova La Salle-Gioventù Sarroch, Under 17 sarda, il 28 febbraio scorso.
Alla giovane – che ha rimediato 45 giorni di prognosi - è stato assegnato un riconoscimento speciale durante la cerimonia del Premio Bearzot al Salone del Coni.
«Io penso – ha aggiunto Valentina – ad andare dritta per la mia strada, a migliorare per tornare in campo. Il mio obiettivo è solo quello».
(Unioneonline)