Cagliari, Pavoletti ancora in personalizzato a tre giorni dall’InterIl capitano rossoblù ha già saltato le ultime due partite, contro Sassuolo e Cremonese
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Continua a lavorare in personalizzato Leonardo Pavoletti, a tre giorni da Inter-Cagliari. Difficile, dunque, che il capitano rossoblù possa prendere parte all’anticipo della terzultima giornata di Serie A, venerdì alle 20.45 al Meazza. Una partita dove non potrà esserci nemmeno Luca Mazzitelli, per l’infortunio di sabato con la Cremonese che lo terrà fuori due-tre settimane, e che (fra gli altri) nei nerazzurri non vedrà Petar Sučić squalificato.
L’allenamento di oggi per il Cagliari è iniziato in palestra, con dei lavori di forza. A seguire il trasferimento in campo: serie di esercitazioni dedicate al possesso palla e torneo a più squadre, con partitelle giocate ad alta intensità.
Domani, i rossoblù torneranno in campo al Crai Sport Center di mattina. Per il Cagliari, la settimana prevede poi la rifinitura giovedì e a seguire la partenza direzione Milano.