Un nuovo chiosco in viale Buoncammino, a Cagliari. Sorgerà nella passeggiata di fronte all’ex carcere, in virtù di un accordo tra il Comune ed il ministero della Giustizia.

L’obiettivo del Ministero, che ha chiesto l’utilizzo dell’area, è quello di promuovere il lavoro che viene svolto dai detenuti nelle colonie penali regionali di Is Arenas, Isili e Mamome. Un modo per diffondere la cultura della legalità e favorire il reinserimento sociale delle persone private della libertà.

Nel chiosco, che avrà una zona coperta e la possibilità di tenere tavolini all’aperto, infatti verranno venduti i prodotti realizzati all’interno delle colonie penali. Nelle intenzioni il locale verrà gestito con il coinvolgimento di associazioni del terzo settore.

Per la giunta Zedda, che ha dato il via libera all’accordo con una recente delibera, è l’occasione per il rilancio di un’area, tra i luoghi più suggestivi della città, che negli anni ha stentato a decollare dal punto di vista economico.

Ora si attende il rilascio della concessione da parte degli uffici. «In virtù dell'alto valore sociale, della natura istituzionale del concessionario e dell'assenza di fini di lucro dell'Amministrazione statale - si legge nella delibera -, l'occupazione è da considerarsi esente dal canone unico patrimoniale».

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