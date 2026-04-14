Il Carbonia calcio è salvo con due giornate di anticipo, perché facendo i calcoli di tutti i possibili incastri i biancoblù non corrono più problemi con 37 punti nel torneo di Eccellenza, ma rimane aperta la partita più importante: il futuro.

Con le dimissioni confermate a fine stagione del presidente Andrea Meloni, è sempre caccia agli imprenditori che manifesteranno il desiderio di rilevare il blasonato club minerario. Due mesi fa il massimo dirigente aveva dichiarato di lasciare il club e ha poi congelato la decisione rimandandola alla fine del torneo, prima decade di maggio.

Il presidente Meloni manterrà però tutti gli impegni ma a questo punto con la squadra salva e con il settore giovanile che può garantire nella fascia regionale A 1 sia i Giovanissimi che gli Allievi è apertissima la caccia a chi vorrà rilevare il Carbonia calcio. Al momento tuttavia il silenzio regna sovrano.

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