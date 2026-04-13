Ultimo turno di regular season nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket che ha decretato ufficialmente le otto compagini che prenderanno ai playoff e le rimanenti 5 impegnate nei playout. Tempo di vacanze, invece, per il Cus Cagliari che ieri ha festeggiato la promozione in Serie C con l’ennesima vittoria stagionale.

L’ultima. La formazione allenata da Marco Benucci si è imposta con il punteggio di 86-81 contro la SAP Alghero. Primi 20’ ad appannaggio degli ospiti che, trascinati da Mike Efevberha (30 punti per lui a fine gara), vanno all’intervallo sul +12 (35-47). In avvio di ripresa sale in cattedra il CUS Cagliari che al 30’ ha già ribaltato la situazione (68-67) e nell’ultima frazione allunga e porta a casa il successo. Per quanto riguarda il discorso playoff, vince in trasferta il CMB Porto Torres, a Mogoro, per 63-69. Miglior realizzatore della gara è Piras, tra i mogoresi, con 26 punti. Turritani che partiranno come prima testa di serie nella griglia. Alle spalle ci sarà Elmas, terza nella graduatoria finale, nonostante la sconfitta casalinga contro l’Astro (59-66 il finale e Serra, tra i cagliaritani, top scorer con 18 punti). Vittoria che non basta al quintetto allenato da Carlo Zedda per arrivare in quarta posizione. Infatti, il Genneruxi vince sul parquet dell’Assemini per 67-73 (grazie anche ad un Podda da 21 punti) e la precede per miglior differenza canestri negli scontri diretti. Assemini che, con questa sconfitta, rimane fuori dai playoff, assieme al San Sperate, sconfitto nell’ultimo turno dal CUS Sassari (61-68). Universitari che con il settimo posto finale giocheranno anche loro la post season. L’ultima casella disponibile per i playoff, invece, è del Sinnai che torna dalla trasferta sul campo della Santa Croce Olbia con la vittoria per 57-61 (Piras il migliore con 19 punti). Infine, l’Atletico Cagliari vince contro la Ferrini Quartu per 82-74 (tra i cagliaritani prestazione super di Cau con 34 punti) e sarà al via della seconda fase che decreterà la seconda promozione nel massimo campionato cestistico regionale.

La classifica finale. Dopo 26 giornate, ecco la graduatoria finale: CUS Cagliari 48 punti (promossa in Serie C); CMB Porto Torres 40; Elmas 36; Genneruxi e Astro 32; Atletico Cagliari 30; SAP Alghero 28; CUS Sassari 26; Sinnai 22; Assemini e San Sperate 20; Ferrini Quartu 16; Mogoro 8; Santa Croce Olbia 6.

Post season. Sin dal prossimo weekend dovrebbero partire sia la fase playoff che quella playout. I playoff si disputeranno con la tradizionale formula al meglio delle tre gare.

Gli accoppiamenti:

CMB Porto Torres (2°) – Sinnai (9°)

Elmas (3°) – CUS Sassari (8°)

Genneruxi (4°) – SAP Alghero (7°)

Astro (5°) – Atletico Cagliari (6°)

Ai playout, invece, prenderanno parte Assemini, San Sperate, Ferrini Quartu, Mogoro e Santa Croce, che si affronteranno con gare di andata e ritorno portando nella seconda fase i risultati acquisiti negli scontri diretti durante la regular season. Al termine, l’ultima classificata retrocederà in Divisione Regionale 2.

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