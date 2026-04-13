Edoardo Zanada, Matteo Mura e Francesco Ferrari hanno ottenuto il pass per il tabellone principale del singolare maschile del terzo dei sei Itf Combined di Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il turno decisivo delle qualificazioni ha visto Zanada superare 6-3, 4-6, 10-5 Jacopo Bilardo, Mura spuntarla 6-1, 4-6, 10-4 su Leonardo Malgaroli e Ferrari imporsi 6-4, 4-6, 10-7 su Nicolò Toffanin.

Sono stati sconfitti, invece, gli italiani Giacomo Crisostomo (doppio 6-1, 6-1 dal venezuelano Ignacio Parisca), Alessandro Monduzzi (6-3, 6-0 dal tedesco Jamie Mackenzie), Edoardo Cherie Ligniere (7-6, 3-6, 10-6 dallo spagnolo Lucca Helguera Casado) e Lorenzo Beraldo (6-3, 6-2 dal tedesco Niels McDonald).

Intanto, nel primo turno del tabellone principale, Manuel Mazza ha rifilato un convincente 6-3, 6-1 al tedesco Tim Handel mentre la wild card Andrea De Marchi ha incassato un doppio 6-2 dal sudafricano Philip Henning, numero 2 del seeding.

Femminile. Esordio vincente nel primo turno delle qualificazioni femminili per Viola Turini (3-6, 6-1, 10-8 su Marcella Dessolis), Camilla Gennaro (6-1, 6-0 sulla statunitense Megan Mae Root), Gaia Maduzzi (6-4, 6-3 su Virginia Proietti) e Carlotta Moccia (7-6, 7-5 sulla belga Romane Longueville). Hanno passato il turno anche Giulia Paternò (6-3, 6-1 su Ginevra De Angelis), Marta Lombardini (che era avanti 6-1, 4-0 quando ha incassato il ritiro di Giulia Alessia Monteleone) ed Eleonora Alvisi (7-5, 4-6, 10-8 sulla greca Marianna Argyrokastriti).

Hanno salutato subito il torneo Francesca Mostallino (6-1, 6-3 dalla tedesca Ida Wobker), SoniaCassani (6-2, 7-5 dalla romena Maria Toma) e Aurora Nosei (7-5, 7-6 dalla romena Arina Gabriela Vasilescu).

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