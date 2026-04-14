«È una follia». Due giorni fa l'Union Berlin ha annunciato l'arrivo sulla sua panchina di Marie-Louise Eta, prima donna allenatrice nei top 5 campionati d'Europa, e ora il club tedesco condanna gli insulti sessisti arrivati via social al suo indirizzo.

«È semplicemente imbarazzante: abbiamo visto, ma mi rifiuto di leggere o anche solo di espormi a questo genere di sciocchezze, perché per me con Eta si parla di qualità e leadership», ha detto il direttore tecnico del club, Horst Heldt, secondo quanto riporta la Bbc online.

«Abbiamo piena fiducia in Louise, una convinzione assoluta – ha aggiunto Heldt – . Trovo assurdo dover affrontare una situazione del genere al giorno d'oggi. Potete essere certi che tutti qui all'Union, sia tra i tifosi sia all'interno del club, appoggiano al 100% questa decisione e faranno tutto il possibile per evitare ulteriori discussioni in futuro».

Oggi Eta dirigerà il suo primo allenamento all'Union Berlin.

(Unioneonline)

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