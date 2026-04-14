Multa di 4.000 euro per il Cagliari, a seguito della partita di sabato scorso contro la Cremonese. Lo ha stabilito il Giudice Sportivo, al termine della trentaduesima giornata di Serie A, «a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di tre minuti dell’inizio della gara».

Un’ammenda ormai comune in Serie A. Nella scorsa giornata, erano state ben quattro le società multate: il Milan addirittura di 25.000 euro, perché aveva ritardato l’inizio della partita col Napoli di due minuti e della ripresa di tre (la cifra così elevata è perché si tratta di recidiva reiterata continuata).

Per i calciatori, salterà Inter-Cagliari (venerdì alle 20.45) il nerazzurro Petar Sučić ammonito sotto diffida domenica a Como. Due giornate di squalifica a Domenico Berardi (Sassuolo) con multa di 10.000 euro, per una rissa scoppiata nel tunnel all’intervallo di Genoa-Sassuolo. Il capitano neroverde ha avuto un confronto con Mikael Ellertsson, a sua volta espulso ma squalificato per una sola giornata (con multa di 5.000 euro). Un turno anche a Morten Frendrup e Ruslan Malinovskyi del Genoa, decimato per la trasferta di Pisa, Josh Doig del Sassuolo e Ardian Ismajli del Torino.

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