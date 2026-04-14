A una vittoria dalla permanenza in serie C senza bisogno di spareggi. Se la Torres chiude al quartultimo posto non disputerà i playout contro il Pontedera, che con sole due gare rimaste non può scendere sotto i 9 punti di distacco, che per regolamento escludono lo spareggio tra quartultima e ultima.

In vista del match di sabato al "Vanni Sanna" contro il Guibbio (ore 20.30) il presidente Stefano Udassi lancia un appello: “Sabato sarà una partita molto importante per Sassari e la Torres. Ci tenevo, approfittandone per ringraziare di cuore, a nome della società, i nostri abbonati e chi c’è sempre stato tutto l’anno in casa e trasferta, per chiedere ai sassaresi un ultimo sforzo. Col Gubbio abbiamo l’opportunità di fare un passo importante, definitivo, verso la salvezza".

Il presidente rossoblù invita allo stadio anche i tifosi non abbonati: "Sappiamo che le aspettative di questa stagione fossero diverse, ma alla fine, ancora una volta, compattandoci e rimanendo uniti siamo riusciti ad arrivare ad un punto in cui siamo artefici del nostro destino. Ci siamo riusciti anche grazie a voi, alla vostra spinta, al vostro amore incondizionato verso i colori rossoblù, ed è per questo che la vostra presenza sabato sarà ancora più importante. Abbiamo una grande opportunità di fare un passo decisivo, nel nostro Vanni Sanna. Rendiamolo il nostro 12esimo uomo in campo, giochiamola insieme. È insieme che possiamo fare ancora una volta la differenza”.

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