La 33ª edizione del Muay Thai Explosion ha riportato Sassari al centro della scena degli sport da combattimento. Il Tarantini Fight Club Training Center di via Venezia ha ospitato la manifestazione più longeva d'Italia, svolta sotto l’egida Federkombat e con il riconoscimento Coni.

La manifestazione sassarese, organizzata da Vincenzo Casu e Angelo Tarantini, ha confermato le sue caratteristiche: dare ampio spazio ai giovani, valorizzare il confronto sportivo e costruire continuità.

A prendersi la scena sono stati soprattutto gli atleti impegnati nella main card, capaci di dare ritmo alla serata e di portare a casa risultati pesanti. Nel main event, Nicola Pontrandolfo ha superato Matteo Fanari, imponendosi al terzo round per stop cautelativo. Un incontro intenso, combattuto, risolto con intelligenza e controllo.

Prima di lui, Sofia Fiori aveva chiuso il proprio match già al primo round, vincendo anche lei per stop cautelativo contro Serena Pusceddu. Due successi arrivati prima del limite che hanno segnato il momento chiave della serata.

Sempre nella main card, Viola Delaconi (Team Tarantini) ha ottenuto una vittoria ai punti per verdetto unanime contro Sofia Melis, mentre Andrea Noce (Team Tarantini) ha ceduto ai punti ad Antonio Loria, al termine di un match equilibrato ma deciso dai giudici.

Nella preliminary card, Gianfranco Spigno ha chiuso in parità il confronto con Alberto Murgia, mentre Emma Lapegna ha superato Athena Pierotti, confermando la buona qualità del lavoro giovanile portato sul ring.

© Riproduzione riservata