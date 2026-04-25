la gara
25 aprile 2026 alle 15:49
MotoGP: Spagna, Marc Marquez vince la SprintPrecede Bagnaia e Morbidelli. Tre Ducati sul podio. Fuori Bezzecchi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Marc Marquez vince la gara Sprint del Gran Premio di Spagna di MotoGp.
Lo spagnolo della Ducati ufficiale ha preceduto il compagno di scuderia Pecco Bagnaia. Terzo Franco Morbidelli con la Ducati VR46. Uscito Marco Bezzecchi.
Il Gp è stato condizionato da una serie di cadute negli ultimi giri a causa della pioggia sul circuito di Jerez.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata