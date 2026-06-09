Poco più di due mesi all'inizio della quinta stagione in serie C per la Torres. La Lega Pro ha diramato infatti le date di inizio delle due competizioni per il 2026/27: il campionato prenderà il via il 23 agosto, la Coppa Italia una settimana prima, il 16 agosto si disputerà il primo turno eliminatorio.

Per quanto riguarda il campionato saranno tre i turni infrasettimanali, ancora da decidere. La sosta è prevista per il 27 dicembre, quindi le squadre godranno di qualche giorno in più per il Natale, ma il 3 gennaio saranno già in campo.

Il campionato si concluderà il 25 aprile, anche se data la ricorrenza (Festa della Liberazione) ci si augura che l'ultima giornata venga anticipata a sabato 24 aprile.

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