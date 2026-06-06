Giornata decisiva per la Serie BSi gioca nel fine settimana il settimo e ultimo turno dei campionati nazionali a squadre maschili e femminili
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Ecco le gare in programma
Serie B1 maschile.
Girone 3: Tc Cagliari-Quanta Club Milano (ore 9).
Classifica: Tc Cagliari* 15; Ct Pontedera* 12; Ct Persiceto* 9; Ct Brindisi* 7; Momy Sport Village 6; Ct Parabiago* 2; Quanta Club Milano* 1. (* una partita in meno).
Girone 6: Tennis Modena-Tc Porto Torres.
Classifica: Tc Bolzano* 13; Circolo Canottieri Roma* e Tennis Modena* 10; Tennis Chieti* 6; Stc Bisceglie* 5; Tc Porto Torres* 2; Country Club Voghera 1. (* una partita in meno).
Serie B1 femminile.
Girone 1: Tc Cagliari A-Tc Triestino (ore 9, sui campi della Forte Village Sports Academy).
Classifica: Tc Cagliari A* 15; Tc Triestino* 12; Tc Lumezzane* 8; Tc Rungg* 7; Società Canottieri Casale 5; Sc Montecatini* 3; Tc President* 1. (* una partita in meno).
Girone 2: Tc Milano-Torres Tennis.
Classifica: Tc Milano* 13; Torres Tennis* e Ct Firenze* 11; Ct Vela Messina 7; Tennis Beinasco* 4; Tc Baratoff* 3; At Verona* 0. (* una partita in meno).
Girone 3: Tc Cagliari B riposa.
Classifica: Santa Margherita Ligure* 15; Tc Pistoia* 12; Ct Lucca* 8; Salento Ta Arnesano* 6; Nuova Casale* 4; Tennis Macerata* 3; Tc Cagliari B 1. (* una partita in meno).
Serie B2 maschile, Girone 7:
Tc Cagliari-Tc Moneta (giocata oggi).
Tennis Team Vianello-Poggio Forte Village (ore 9)
Ct Firenze-Tc Parioli (10)
Classifica: Poggio Forte Village*, Tc Moneta*, Tc Cagliari* e Tennis Team Vianello* 11; Ct Firenze* e Quattro Mori Tennis Team 3; Tc Parioli* 0. (* una partita in meno).
Serie B2 femminile, Girone 4:
Ct Decimomannu-Tc Battipaglia (ore 9)
Forum Sc-Tc Cagliari
Classifica: Tc Cagliari* 13; Eur Sc 9; Forum Sc* 8; Ct Bari* 7; Ct Decimomannu* 6; Viola Tennis &Sports* 3; Tc Battipaglia* 2. (* una partita in meno).