Si ferma al quinto set il sogno di Flavio Cobolli a Parigi. Il tennista azzurro si arrende al numero 3 del mondo, il tedesco Zverev, 1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6. Un match equilibrato e tiratissimo (quasi quattro ore e mezzo di gioco), che ha visto Zverev dominare il primo e l’ultimo gioco.

Bella prova per Cobolli, che conferma lo straordinario momento del tennis italiano in un torneo, il Roland Garros, che aveva visto uscire quasi subito Sinner per un crollo fisico.

(Unioneonline)

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