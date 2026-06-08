Jannik Sinner è arrivato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti dopo il malore che lo ha colpito durante il Roland Garros lo scorso 28 maggio.

Il tennista numero 1 al mondo è giunto nel Padiglione diamante, nell'area solventi, poi dopo qualche ora ha lasciato la struttura.

In maglietta e pantaloncini neri, ha evitato le domande dei cronisti che gli chiedevano delle sue condizioni, limitandosi a un cortese "ciao", prima di salire su un van scuro assieme al professor Alberto Zangrillo. Non è escluso, al momento, che gli esami possano proseguire nella giornata di domani.

(Unioneonline)

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