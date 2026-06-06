Mirra Andreeva ha vinto l’edizione del 2026 del Roland Garros femminile. La russa, 19 anni, è al primo titolo Slam in carriera e con questo risultato raggiunge il primo posto della Race, la classifica che tiene conto dei risultati del 2026.

Andreeva si è imposta su Maja Chwalinska con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e 20 minuti di gioco. Partita combattuta fino al 3-2 Chwalinska, poi la russsa ha cambiato marcia e con 9 game di fila si è portata sul 6-3, 5-0, prima di chiudere 6-2 dopo qualche tentennamento sul finale.

Maja Chwalinska (Ansa)

Finisce dunque all’ultimo atto la favola della polacca che, partita dalle qualificazioni (non sapeva neanche come pagare l’albergo la seconda settimana, visto che i premi del torneo non arrivano immediatamente) si è spinta fino alla finale. Di certo per lei può iniziare una nuova carriera: era 114 al mondo prima di questo torneo, da lunedì sarà numero 24.

Domani alle 15 la finale maschile, con Flavio Cobolli che sfida Alexander Zverev.

(Unioneonline)

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