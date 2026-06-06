Mirra Andreeva vince il Roland Garros, primo titolo Slam per la 19enne russaSi chiude la favola della polacca Chwalinska, numero 114 al mondo che dalle qualificazioni è riuscita ad arrivare in finale: sconfitta per 6-3, 6-2
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Mirra Andreeva ha vinto l’edizione del 2026 del Roland Garros femminile. La russa, 19 anni, è al primo titolo Slam in carriera e con questo risultato raggiunge il primo posto della Race, la classifica che tiene conto dei risultati del 2026.
Andreeva si è imposta su Maja Chwalinska con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e 20 minuti di gioco. Partita combattuta fino al 3-2 Chwalinska, poi la russsa ha cambiato marcia e con 9 game di fila si è portata sul 6-3, 5-0, prima di chiudere 6-2 dopo qualche tentennamento sul finale.
Finisce dunque all’ultimo atto la favola della polacca che, partita dalle qualificazioni (non sapeva neanche come pagare l’albergo la seconda settimana, visto che i premi del torneo non arrivano immediatamente) si è spinta fino alla finale. Di certo per lei può iniziare una nuova carriera: era 114 al mondo prima di questo torneo, da lunedì sarà numero 24.
Domani alle 15 la finale maschile, con Flavio Cobolli che sfida Alexander Zverev.
(Unioneonline)