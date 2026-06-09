Burcei in festa per Santa Barbara con un ricco programma di eventi religiosi, culturali e folkloristici che animeranno il paese delle ciliegie per 14 giorni, sino al 21 giugno.

La Parrocchia di "Nostra Signora di Montserrat" si prepara anche a celebrare con grande solennità i festeggiamenti religiosi in occasione di un anniversario straordinario: i 100 anni del Comitato, che ricorre quest'anno. Il programma della sagra prevede momenti di profonda spiritualità, ma anche serate di musica, cultura e intrattenimento popolare. In questi giorni si svolge il Torneo di palla avvelenata presso il campo comunale da tennis. Dal 10 al 12 giugno alle 17,30, appuntamento religioso con il Triduo di preghiera col Santo Rosario e messa in parrocchia. Giovedì 11 giugno alle 22, inizieranno anche i festeggiamenti civili, con una gara poetica campidanese con protagonisti gli improvvisatori Roberto Zuncheddu, Luigi Zuncheddu, Simone Monni ed Eliseo Vargiu, Basciu e contra, Rossano Cardia e Filippo Urru. Alla chitarrina Mario Aledda. L'appuntamento è in Piazza Is Griffonis.

Venerdì 12 giugno, alle ore 20, CSBeerFest, festa della birra con musica, il "toro meccanico" e altri giochi presso il chiosco. Sabato 13 giugno, alle 17 l'attesa cerimonia di Vestizione di Santa Barbara col Santo Rosario cantato. A seguire, la processione di accompagnamento verso la chiesetta campestre con i suonatori di Burcei, l’Orchestra Popolare Sarda e i gruppi folk di Burcei, Cagliari, Maracalagonis, Ittireddu e le rappresentanze di Bono, Oliena, Oristano, Tertenia, Iglesias, Settimo e i cavalieri. Seguirà la Santa Messa solenne presso la chiesetta campestre.

Alle 20.30, la cena offerta dal Comitato, in collaborazione con “Is Pastoris de Brucei” e Isa Lobina, in Piazza Marcia.

Alle 21,30, appuntamento con la "Pratza in festa", una serata con musica e tradizioni sarde con i vari gruppi folk condotta da Giuliano Marongiu, e spettacolo musicale con i "Balla Sardigna", in piazza Marcia.

Domenica 14 giugno alle 8, Santa Messa nella parrocchia di Nostra Signora di Montserrat. Alle 10, la processione campestre con i suonatori di Burcei Mario Aledda, Emilio Aledda, Simone Pisu, Cesare Piu, Christian Zuncheddu, Matteo Zuncheddu e Benedetto Lecca. Seguirà la celebrazione della Santa Messa solenne e la benedizione delle corone. Alle 16 Giochi e divertimento: calcio saponato e pallavolo gonfiabile per adulti; animazione GVT per i bambini in Piazza Marcia. Alle 2130, spettacolo pirotecnico a cura di "Piano Event", in località Gaianu. Seguirà lo spettacolo “Tieni il tempo”, tributo 883 in concerto. Il 15 luglio la Santa Messa per i malati nella chiesetta campestre di Santa Barbara. A seguire processione attorno alla chiesetta con rosario con i suonatori Cesare Piu, Simone Pisu e Antonio Zuncheddu. Mercoledì 17 giugno, alle ore 21:30 grande spettacolo musicale con “I Nomadi” in concerto, in Piazza Marcia.

La sagra proseguirà il 19 giugno: alle 16, animazione per bambini con l'associazione CAS Burcei presso la chiesetta campestre. A seguire passeggiata verso il Belvedere. Alle 22 gara poetica logudorese con Giuseppe Porcu e Bruno Agus, accompagnati dal Tenore di Orgosolo, in Piazza Is Griffonis. Il 20 giugno, alle 18, Santa Messa nella chiesetta campestre. A seguire processione di rientro della Santa verso la parrocchia con i suonatori di Burcei Mario Aledda, Emilio Aledda, Simone Pisu, Cesare Piu e Benedetto Lecca, con i gruppi folk di Burcei e Maracalagonis. Alle 21,30, il Saggio di danza della scuola “Club Latin Dance” di Franci e Nico, presentata da Michele Piras.

Domenica 21 giugno alle 8, la Santa Messa nella chiesa parrocchiale. Alle 9.30, la processione dell’ottava verso l’abitazione del presidente del Comitato, Quarto Davide in via Cagliari. A seguire la Santa Messa in parrocchia. Alle ore 16,30, l'estrazione dei biglietti della lotteria in Piazza Marcia. Alle ore 21,30, gran finale della sagra con “Mondosuper”, tributo a Ligabue in concerto.

Sabato 13 giugno le manifestazioni in calendario saranno trasmesse in diretta su Videolina. Si inizierà alle 17 con la cerimonia di Vestizione di Santa Barbara, la processione e la Santa Messa (conduzione, commento e interviste con Massimiliano Rais e Alberto Masu). Alle 21,45, sarà trasmesso lo spettacolo musicale (Musica tradizionale) presentato da Giuliano Marongiu.

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