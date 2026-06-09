Golfo Aranci si prepara ad accogliere il Figari International Short Film Fest. Giunta alla 16esima edizione, la manifestazione dedicata al cinema breve andrà in scena nello splendido borgo gallurese dal 15 al 20 giugno con proiezioni gratuite sotto le stelle, premi speciali, incontri industry e lo Short Film Market.

Ospiti d’onore di quest’anno Irene Maiorino, Federico Cesari, Andrea Bosca, Francesco Gheghi e gli UfoZero2. Al centro del programma il meglio della produzione nazionale e internazionale di cortometraggi, con opere di fiction, animazione, cinema regionale e sezioni speciali dedicate ai nuovi sguardi e ai linguaggi contemporanei.

Protagonisti della competizione corti selezionati dopo un lavoro ampio e rigoroso, con oltre 2mila film vagliati, provenienti da più di 40 Paesi. Tra i titoli in concorso spiccano il cortometraggio diretto da Andrea Arcangeli, attore tra i più interessanti della sua generazione, noto al grande pubblico per essere stato protagonista de “Il Divin Codino”, film Netflix dedicato a Roberto Baggio, e per il suo ruolo ne “Il muto di Gallura”, e l’ultimo film di Jacopo Cullin. Una giuria composta da figure di primo piano della scena cinematografica giudicherà i film: tra i primi nomi confermati Andrea Bosca, Federico Cesari e Irene Maiorino.

Quanto ai premi, il Beatrice Bracco – riconoscimento che il Figari Film Fest Fest dedica agli interpreti italiani che si sono maggiormente distinti nell’anno appena trascorso – sarà assegnato a Irene Maiorino e a Francesco Gheghi, e il Premio Guglielmo Marconi agli UfoZero2, progetto creativo tra i più riconoscibili della nuova comunicazione digitale italiana.

Dal 19 al 20 giugno si svolgerà, poi, il Figari International Short Film Market, sezione industry del festival organizzato dall’Associazione Culturale Diero: il market riunirà a Golfo Aranci produttori, distributori, buyer, festival programmer, broadcaster, piattaforme e professionisti dell’audiovisivo italiani e internazionali. Elemento qualificante dell’edizione 2026 sarà il rafforzamento delle partnership industry con France TV, Rai Cinema e WeShort, realtà centrali per la promozione, l’acquisizione, la distribuzione e la circuitazione del cinema breve.

“Arrivare alla sedicesima edizione significa confermare una visione nata molti anni fa: portare il cinema breve in Sardegna non come semplice rassegna, ma come esperienza culturale, professionale e umana”, dice Matteo Pianezzi, direttore e fondatore del Figari International Short Film Fest: “Il Figari è cresciuto insieme al territorio e oggi è un luogo in cui si incontrano pubblico, autori, attori, produttori, broadcaster, distributori e festival internazionali. In un momento complesso per il cinema e per l’organizzazione culturale in Italia, continuare a costruire uno spazio libero, accessibile e di qualità è per noi una responsabilità, ma anche un atto di fiducia nel futuro”.

Le proiezioni serali, gratuite e aperte al pubblico fino a esaurimento posti, si svolgeranno alle 21. La serata inaugurale del 15 giugno avrà luogo a Cala Sassari, mentre il 16 giugno il festival si sposterà a Cala Moresca. A partire dal 17 giugno, le proiezioni proseguiranno sul lungomare di Golfo Aranci; infine, le attività professionali del Figari International Short Film Market avranno luogo a Villa Sospiri.

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