Antonella Palmisano, tra le favorite nella 35 km di marcia disputata nella notte italiana ai Mondiali di Tokyo, ha conquistato la medaglia d’argento con una prestazione solida e determinata.

A vincere è stata la spagnola María Pérez, che ha così ottenuto il suo secondo oro mondiale. Sul terzo gradino del podio l’ecuadoriana Paula Torres.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata