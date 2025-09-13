Atletica
13 settembre 2025 alle 08:05
Mondiali di Tokyo, argento per Antonella Palmisano nella 35 km di marciaA vincere è stata la spagnola María Pérez, che ha così ottenuto il suo secondo oro mondiale
Antonella Palmisano, tra le favorite nella 35 km di marcia disputata nella notte italiana ai Mondiali di Tokyo, ha conquistato la medaglia d’argento con una prestazione solida e determinata.
A vincere è stata la spagnola María Pérez, che ha così ottenuto il suo secondo oro mondiale. Sul terzo gradino del podio l’ecuadoriana Paula Torres.
