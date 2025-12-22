Seconda giornata di ritorno del torneo di Serie B Femminile di basket favorevole alle formazioni impegnate in casa. L’unico colpo esterno è quello della capolista Mercede Alghero che si impone sul parquet de Il Gabbiano.

Imbattuta. Chiude il 2025 con la nona vittoria in altrettante gare, dunque, il quintetto allenato da Manuela Monticelli, che supera a domicilio Il Gabbiano per 63-96. Algheresi avanti già nel corso della prima parte di gara, senza raggiungere, però, la doppia cifra di vantaggio (14-19 al 10’ e 37-42 al 20’). Break decisivo nel corso del terzo quarto, quando la Mercede vola sul +24 (48-72 al 30’). Ultima frazione di gestione, fino al +33 della sirena finale. Migliori realizzatrici della gara sono Villani, de Il Gabbiano, e Murgia, della Mercede, con 24 punti.

All’inseguimento. Il turno di riposo dell’Antonianum Quartu favorisce l’Astro Cagliari che, grazie alla netta vittoria contro la Pallacanestro Nuoro (86-28), vola in seconda posizione solitaria. Partita chiusa già nei primi 10’ (27-4) e margine che aumenta in maniera esponenziale al rientro dal riposo lungo (dal 39-17 del 20’ al 70-20 del 30’). Top scorer della sfida è Meloni, dell’Astro, con 18 punti.

Le altre gare. Vince il San Salvatore Selargius contro Elmas, per 67-54. Selargine che partono forte (22-7 al 10’), portando poi il vantaggio sopra i 20 punti all’intervallo (42-21). Nel terzo quarto il divario rimane quasi immutato (55-35 al 30’), mentre negli ultimi 10’ le masesi rosicchiano qualche punto chiudendo sul -13 del 40’. Tra le selargine è Corongiu la migliore, con 14 punti. Infine, il Su Planu batte 65-60 la Fenix Sassari. Padrone di casa sul +13 nel primo quarto (19-6 al 10’). Dalla seconda frazione le sassaresi cominciano a limare il margine; prima vanno all’intervallo sul 36-27, poi si portano sul 46-40 del 30’, ma le selargine gestiscono il finale e chiudono avanti di 5 lunghezze. Nelle fila del Su Planu la migliore è Scanu, con 26 punti messi a referto.

