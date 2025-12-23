L’ultimo impegno del 2025 del campionato di Divisione Regionale 2 di basket regala numerose sorprese in vetta ai 3 gironi.

Sud. Nel girone meridionale va in fuga l’Azzurra Oristano che batte per 69-49 il CUS Cagliari. Per la compagine oristanese la decima vittoria stagionale vale la vetta solitaria. Vetta che arriva grazie alla concomitante sconfitta del Cagliari Basket, a Iglesias, per 75-66. Alle spalle risale la classifica, fino al quarto posto, il Serramanna che espugna il parquet della Primavera Gonnosfanadiga per 64-81. Colpo esterno anche del Settimo, sul campo del Beta, per 50-71. Netta vittoria del Condor Monserrato che supera il Genneruxi per 76-53. Monserratini che mettono a segno il break decisivo nel corso del secondo quarto (38-23 all’intervallo). Nel terzo quarto i cagliaritani cercano di rientrare in partita (53-41 al 30’), ma negli ultimi 10’ i padroni di casa riallungano fino al +23 finale. Miglior realizzatore, tra i padroni di casa, è Orrù con 14 punti. Chiude il quadro delle gare in programma la prima vittoria stagionale del Marrubiu che si impone contro Il Gabbiano per 68-53. Marrubiesi che allungano sin dai primi minuti, raggiungendo il +13 all’intervallo (40-27 al 20’). Nella seconda parte gli ospiti cercano di rifarsi sotto, ma i padroni di casa respingono tutti i tentativi. Top scorer dell’incontro è Valenza, del Marrubiu, con 24 punti. Rinviate, infine, Antonianum-Carbonia e Carloforte-La Casa del Sorriso.

Nord. Nei due gironi settentrionali perdono le prime della classe Sennori e Shardana Basket che vengono raggiunte in testa alla classifica, rispettivamente, da Masters Sassari (nel girone A) e Macomer 2.0 (nel girone B). Nel girone A è andato in scena lo scontro diretto, con i sassaresi bravi ad espugnare il parquet sennorese con il punteggio di 69-82. Ai padroni di casa non basta avere il miglior realizzatore della gara, Corrias con 20 punti, per portare a casa la vittoria. Nello stesso raggruppamento da segnalare anche il colpo esterno dell’Arzachena sul campo della Nova Pallacanestro (52-71). Chiude il quadro delle partite (rinviata Accademia Olmedo-Olimpia Olbia) il successo della Virtus Olbia contro la Mercede Alghero, per 60-54. Nel girone B cade in casa lo Shardana Basket sotto i colpi della S. Elene, per 68-78. Per la vittoria ospite sono decisivi i 17 punti firmati da Bassanello. Ne approfitta il Macomer 2.0 (ora appaiata in testa a quota 16 punti) che porta a casa la vittoria contro la Dinamo 2000, per 105-88. Nelle fila dei padroni di casa da segnalare i 39 punti segnati da Piredda. Successo interno anche del CMB Porto Torres, contro la Pallacanestro Nuoro (80-73). Infine, vittoria del Ghilarza, in trasferta, contro la Ichnos Nuoro, per 47-71.

