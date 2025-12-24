Allenamento anche a Natale. La serie A di basket maschile non conosce feste e propone per il fine settimana il tredicesimo turno d'andata. Così è anche per la Dinamo, che prepara una delle sfide più importanti nella lotta alla salvezza. Domenica infatti la squadra sassarese sarà di scena a Treviso, fanalino di coda del campionato. La squadra allenata da Mrsic lavora oggi e anche domani di mattina. Sabato partenza per il Veneto.

I biancoblù sono attualmente terzultimi a +2 dal penultimo posto e a +4 dall'ultimo posto occupato dal club trevigiano, dove è andato il direttore sportivo Federico Pasquini, per 14 anni alla corte del presidente Sardara.

Una vittoria significherebbe il +6 con uno scontro diretto a favore peraltro ottenuto in trasferta. Non è esagerato dire che questa gara vale per il Banco un terzo della permanenza in serie A. Attenzione dunque, anche perché Treviso non è una formazione malleabile e l'ha dimostrato battendo in casa propria Cantù e giocandosela sino alla fine con Udine.

