La Dinamo Women apre con una sconfitta in trasferta il girone di ritorno della A1 femminile. La squadra sassarese perde la volata sul campo del San Martino di Lupari: 68-66.

Carangelo e compagne sono anche partite bene conquistando un vantaggio che hanno tenuto quasi sempre, almeno sino al 18' quando hanno incassato un break di 8-0 che ha protato l'inerzia verso le venete. Le biancoblù sono finit ache a -12 ma con un bread di 14-0 soono riuscite a giocarsi gli ultimi minuti punto a punto, però Scott è stata più lucida.

Migliore realizzatrice della Dinamo Women Treffers con 20 punti, seguita da Carangelo con 16 e Poindexter con 13.

Il coach paolo Citrini commenta: "Dobbiamo sicuramente lavorare sulla lotta a rimbalzo, oggi persa in maniera netta. Allo stesso tempo sono contento dello spirito delle ragazze, che non hanno mai mollato. Nel finale siamo riusciti a riportare l’inerzia dalla nostra parte, ma siamo stati ingenui in alcuni dettagli. La vittoria di San Martino è meritata, al di là di ogni discorso. Resta il rammarico per qualche tiro libero in meno: il numero di liberi tentati (8 in totale, ndr) contro una squadra così aggressiva in difesa è un dato singolare".

