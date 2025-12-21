Basket femminile, a San Martino sconfitta in volata per la Dinamo Women: 68-66Nonostante il buon avvio la squadra sassarese perde la prima gara del girone di ritorno
La Dinamo Women apre con una sconfitta in trasferta il girone di ritorno della A1 femminile. La squadra sassarese perde la volata sul campo del San Martino di Lupari: 68-66.
Carangelo e compagne sono anche partite bene conquistando un vantaggio che hanno tenuto quasi sempre, almeno sino al 18' quando hanno incassato un break di 8-0 che ha protato l'inerzia verso le venete. Le biancoblù sono finit ache a -12 ma con un bread di 14-0 soono riuscite a giocarsi gli ultimi minuti punto a punto, però Scott è stata più lucida.
Migliore realizzatrice della Dinamo Women Treffers con 20 punti, seguita da Carangelo con 16 e Poindexter con 13.
Il coach paolo Citrini commenta: "Dobbiamo sicuramente lavorare sulla lotta a rimbalzo, oggi persa in maniera netta. Allo stesso tempo sono contento dello spirito delle ragazze, che non hanno mai mollato. Nel finale siamo riusciti a riportare l’inerzia dalla nostra parte, ma siamo stati ingenui in alcuni dettagli. La vittoria di San Martino è meritata, al di là di ogni discorso. Resta il rammarico per qualche tiro libero in meno: il numero di liberi tentati (8 in totale, ndr) contro una squadra così aggressiva in difesa è un dato singolare".