Milano-Cortina, un’altra medaglia nel pattinaggio: Lorello conquista il bronzoProsegue l’ottimo momento dell’Italia nello speed skating: l'atleta milanese centra un ottimo podio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’Italia continua a togliersi soddisfazioni nello speed skating. Dopo l’oro conquistato da Francesca Lollobrigida, è stata la volta di Riccardo Lorello, il quale ha arricchito il medagliere azzurro con la medaglia di bronzo.
Alla sua prima esperienza in un’Olimpiade, il pattinatore milanese si è classificato terzo nei 5000m del pattinaggio di velocità, chiudendo la gara con il tempo di 6:09.22. Quarto posto, invece, per Davide Ghiotto (6:09.57), in una gara che ha visto il norvegese Sander Eitrem prendersi l’oro con tanto di record olimpico (6:03.95). Secondo posto per Metodej Jilek (6:06.48).
Con questo risultato l’Italia sale a quota 7 medaglie conquistate (1 oro, 2 argenti e 4 bronzi) nel medagliere dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, seconda solo alla Norvegia che guida la classifica forte delle 3 medaglie d’oro ottenute fino a questo momento.
(Unioneonline/ n.s.)